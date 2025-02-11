Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна 13.01.1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.01.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Михенчев Зиновий Петрович1836 г.р.
Мать
Михенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна1836 г.р.
Супруги
Кашин Спиридон Макарыч28.10.1857 г.р.
Марфин Иван Евсеевич19.01.1849 г.р.
Дети
(Кашина) Евдокия Спиридоновна10.02.1878 г.р.
Горматова (Кашина) Матрёна Спиридоновна02.11.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1857

Отец: Михенчев Зиновий Петрович

Мать: Михенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
28.01.1876

Муж: Кашин Спиридон Макарыч

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.02.1878

Дочь: (Кашина) Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.11.1879

Дочь: Горматова (Кашина) Матрёна Спиридоновна

Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.01.1882

Дочь: (Кашина) Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.07.1883

Дочь: Курьянова (Кашина) Марина Спиридоновна

Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.10.1885

Дочь: (Кашина) Параскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: (Кашина) Татьяна Спиридоновна

Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
27.04.1905

Муж: Марфин Иван Евсеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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