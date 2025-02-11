Марфина (Михенчева) Ксения Зиновьевна
женский, родилась 13.01.1857, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецМихенчев Зиновий Петрович1836 г.р.
МатьМихенчева (Маслова) Евдокия Фёдоровна1836 г.р.
Супруги
Кашин Спиридон Макарыч28.10.1857 г.р.
Марфин Иван Евсеевич19.01.1849 г.р.
Дети
(Кашина) Евдокия Спиридоновна10.02.1878 г.р.
Горматова (Кашина) Матрёна Спиридоновна02.11.1879 г.р.Показать еще 4
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Рождение
13.01.1857
Бракосочетание
28.01.1876
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1878
Дочь: (Кашина) Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч
Рождение ребёнка
02.11.1879
Дочь: Горматова (Кашина) Матрёна Спиридоновна
Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч
Рождение ребёнка
24.01.1882
Дочь: (Кашина) Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч
Рождение ребёнка
08.07.1883
Дочь: Курьянова (Кашина) Марина Спиридоновна
Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч
Рождение ребёнка
15.10.1885
Дочь: (Кашина) Параскева Спиридоновна
Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: (Кашина) Татьяна Спиридоновна
Отец ребёнка: Кашин Спиридон Макарыч
Бракосочетание
27.04.1905
Муж: Марфин Иван Евсеевич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно