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Михенчев Пётр Прохорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1871

Отец: Михенчев Прохор Петрович

Мать: Михенчева (Потапова) Матрёна Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.10.1890

Жена: (Крайнова) Пелагея Петровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Михенчев Михаил Петрович

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1895

Сын: Михенчев Григорий Петрович

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1897

Сын: Михенчев Павел Петрович

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1901

Сын: Михенчев Иван Петрович

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Михенчев Михаил Петрович

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: (Михенчева) Наталья Петровна

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: (Михенчева) Федосья Петровна

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Михенчев Михаил Петрович

Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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