Михенчев Пётр Прохорович
Место рождения
Дата рождения11.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1871
Бракосочетание
24.10.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1892
Рождение ребёнка
20.11.1895
Сын: Михенчев Григорий Петрович
Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
08.12.1897
Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1901
Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1904
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: (Михенчева) Наталья Петровна
Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: (Михенчева) Федосья Петровна
Мать ребёнка: (Крайнова) Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1913
Смерть
Неизвестно