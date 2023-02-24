(Крайнова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крайнова) Пелагея Петровна

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Место рождения

Самара, Россия

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Крайнов Пётр Гаврилович

Мать: не указана

Самара, Россия
Бракосочетание
24.10.1890

Муж: Михенчев Пётр Прохорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Михенчев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1895

Сын: Михенчев Григорий Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1897

Сын: Михенчев Павел Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1901

Сын: Михенчев Иван Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Михенчев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1913

Сын: Михенчев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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