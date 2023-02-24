(Крайнова) Пелагея Петровна
Место рожденияСамара, Россия
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Крайнов Пётр Гаврилович
Мать: не указана
Самара, Россия
Бракосочетание
24.10.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1892
Рождение ребёнка
20.11.1895
Сын: Михенчев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович
Рождение ребёнка
08.12.1897
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович
Рождение ребёнка
23.06.1901
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович
Рождение ребёнка
07.01.1904
Рождение ребёнка
23.08.1907
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Михенчев Пётр Прохорович
Рождение ребёнка
21.09.1913
Смерть
Неизвестно