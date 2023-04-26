Михенчева (Потапова) Матрёна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Потапова) Матрёна Алексеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Потапов Алексей Иванович

Мать: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1852

Муж: Михенчев Прохор Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1852

Дочь: Тырышкина (Михенчева) Екатерина Прохоровна

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Михенчев Фёдор Прохорович

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1863

Дочь: (Михенчева) Дарья Прохоровна

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1865

Сын: Михенчев Григорий Прохорович

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Михенчев Илья Прохорович

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1869

Сын: Михенчев Анисим Прохорович

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1871

Сын: Михенчев Пётр Прохорович

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1876

Сын: Михенчев Ефим Прохорович

Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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