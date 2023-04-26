Михенчева (Потапова) Матрёна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
21.01.1852
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1852
Дочь: Тырышкина (Михенчева) Екатерина Прохоровна
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Михенчев Фёдор Прохорович
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
13.03.1863
Дочь: (Михенчева) Дарья Прохоровна
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1865
Сын: Михенчев Григорий Прохорович
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1866
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1869
Сын: Михенчев Анисим Прохорович
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1871
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1876
Отец ребёнка: Михенчев Прохор Петрович
Смерть
Неизвестно