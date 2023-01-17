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Потапов Алексей Иванович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

25.06.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Потапов Иван Андреевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Парамонов Фадей Алексеевич

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кашина Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Михенчева Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Горматова Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1838

Сын: Потапов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1841

Дочь: Ефимия Алексеевна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1845

Дочь: Устинья Алексеевна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Авдотья Куприяновна

Смерть
25.06.1869
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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