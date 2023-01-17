Потапов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти25.06.1869
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Потапов Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парамонов Фадей Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кашина Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Михенчева Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Горматова Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
07.07.1838
Сын: Потапов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
08.09.1841
Дочь: Ефимия Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Рождение ребёнка
06.09.1845
Дочь: Устинья Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Куприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1869