Кашина (Потапова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти08.11.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
28.01.1849
Муж: Кашин Иван Фёдорович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1851
Сын: Кашин Макар Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
24.08.1857
Сын: Кашин Иван Иванович
Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович
Смерть
08.11.1868