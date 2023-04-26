Кашина (Потапова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Потапова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

08.11.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Потапов Алексей Иванович

Мать: Потапова Авдотья Куприяновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Кашин Иван Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Кашин Макар Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Кашин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.11.1868
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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