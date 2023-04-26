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Потапова Авдотья Куприяновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Парамонов Фадей Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кашина (Потапова) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Михенчева (Потапова) Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Горматова (Потапова) Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.07.1838

Сын: Потапов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.09.1841

Дочь: (Потапова) Ефимия Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1845

Дочь: (Потапова) Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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