Потапова Авдотья Куприяновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Парамонов Фадей Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кашина (Потапова) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Михенчева (Потапова) Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Горматова (Потапова) Матрёна Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1838
Сын: Потапов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1841
Дочь: (Потапова) Ефимия Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1845
Дочь: (Потапова) Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно