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Кашин Иван Фёдорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кашин Фёдор Васильевич

Мать: Кашина Пелагея Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Кашина Пелагея Алексеевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1851

Сын: Кашин Макар Иванович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1857

Сын: Кашин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кашина Пелагея Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1877

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1882

Сын: Кашин Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1883

Сын: Кашин Павел Иванович

Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина Татьяна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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