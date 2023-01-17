Кашин Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кашин Фёдор Васильевич
Бракосочетание
28.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1851
Сын: Кашин Макар Иванович
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1857
Сын: Кашин Иван Иванович
Мать ребёнка: Кашина Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
01.10.1877
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
16.08.1882
Сын: Кашин Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
06.12.1883
Сын: Кашин Павел Иванович
Мать ребёнка: Кашина Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно