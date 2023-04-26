Михенчева (Симонова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти14.03.1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Симонов Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1874
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1875
Дочь: (Михенчева) Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович
Смерть
14.03.1878