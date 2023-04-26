Михенчева (Симонова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михенчева (Симонова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

14.03.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Симонов Василий Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.01.1874

Муж: Михенчев Фёдор Прохорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1875

Дочь: (Михенчева) Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Михенчев Фёдор Прохорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.03.1878
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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