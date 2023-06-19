Гущин Стефан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Стефан Иванович

Гущин Стефан Иванович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.07.1912

Дата смерти

14.10.1982

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1912

Отец: Гущин Иван Степанович

Мать: Гущина Федосья Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.12.1935

Сын: Гущин Николай Степанович

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Коннова Мария Степановна

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Гущин Пётр

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна

Смерть
14.10.1982
Самара
Похороны
Неизвестно
Выползово