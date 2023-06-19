Гущин Стефан Иванович
Место рождения
Дата рождения28.07.1912
Дата смерти14.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1912
Отец: Гущин Иван Степанович
Рождение ребёнка
08.12.1935
Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Коннова Мария Степановна
Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гущин Пётр
Мать ребёнка: Гущина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1950
Рождение ребёнка
23.02.1952
Рождение ребёнка
28.08.1953
Рождение ребёнка
28.01.1957
Рождение ребёнка
09.09.1958
Смерть
14.10.1982
Самара
Похороны
Неизвестно
Выползово