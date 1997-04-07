Гущина (Деревягина) Татьяна Ивановна
Место рожденияс. Выползово
Дата рождения25.01.1917
Дата смерти07.04.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Выползово
Рождение ребёнка
08.12.1935
Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Коннова Мария Степановна
Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гущин Пётр
Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1950
Рождение ребёнка
23.02.1952
Рождение ребёнка
28.08.1953
Рождение ребёнка
28.01.1957
Рождение ребёнка
09.09.1958
Смерть
07.04.1997
г. Чехов
Похороны
Неизвестно
Самара