Гущина (Деревягина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Деревягина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

с. Выползово

Дата рождения

25.01.1917

Дата смерти

07.04.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Выползово
Рождение ребёнка
08.12.1935

Сын: Гущин Николай Степанович

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Коннова Мария Степановна

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Гущин Пётр

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Стефан Иванович

Смерть
07.04.1997
г. Чехов
Похороны
Неизвестно
Самара
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