Гущина Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1901
Дочь: Анисья Алексеевна
Отец ребёнка: Гущин Алексей Степанович
Рождение ребёнка
30.05.1909
Дочь: Федосья Алексеевна
Отец ребёнка: Гущин Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно