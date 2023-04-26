Гущин Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения23.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1874
Дочь: (Гущина) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1879
Дочь: (Гущина) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1879
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1883
Дочь: Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
24.07.1887
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1890
Дочь: (Гущина) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1890
Дочь: (Гущина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна
Смерть
Неизвестно