Гущин Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Василий Филиппович

Гущин Василий Филиппович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1850

Отец: Гущин Филипп Семёнович

Мать: Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Рождение ребёнка
17.04.1874

Дочь: (Гущина) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Дочь: (Гущина) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1879

Сын: Гущин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1883

Дочь: Гущина (Гущина) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1887

Сын: Гущин Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1890

Дочь: (Гущина) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1890

Дочь: (Гущина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гущина (Михенчева) Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.