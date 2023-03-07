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Гущин Евдоким Васильевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887

Отец: Гущин Василий Филиппович

Мать: Гущина Февронья Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1906

Жена: Гущина Анна Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1908

Сын: Гущин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Гущин Фёдор Евдокимович

Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Гущин Павел Евдокимович

Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1916

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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