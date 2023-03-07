Гущин Евдоким Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1887
Бракосочетание
27.01.1906
Жена: Гущина Анна Андреевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1908
Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
29.05.1911
Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
07.01.1914
Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1916
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Гущина Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно