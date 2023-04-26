Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти31.07.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1837
Сын: Гущин Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
22.08.1839
Дочь: (Гущина) Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
14.10.1840
Дочь: (Гущина) Просковья Филипповна
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
03.03.1843
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
05.12.1845
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
09.03.1848
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
23.01.1850
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
До 1855
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
До 1855
Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович
Смерть
31.07.1880