Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

31.07.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Горматов Тимофей Филиппович

Мать: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Филипп Семёнович

Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Гущин Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1839

Дочь: (Гущина) Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1840

Дочь: (Гущина) Просковья Филипповна

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1843

Сын: Гущин Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1845

Сын: Гущин Данила Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1848

Сын: Гущин Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Гущин Василий Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гущин Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гущин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Гущин Филипп Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
31.07.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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