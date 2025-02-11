Гущин Данила Филиппович
мужской, родился 05.12.1845, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 25.07.1848, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГущин Филипп СемёновичДо 1817 г.р.
МатьГущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна1816 г.р.
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Место
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Рождение
05.12.1845
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
25.07.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область