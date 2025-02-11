Гущин Данила Филиппович 05.12.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущин Данила Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.12.1845, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 25.07.1848, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Гущин Филипп СемёновичДо 1817 г.р.
Мать
Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1845

Отец: Гущин Филипп Семёнович

Мать: Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
25.07.1848
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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