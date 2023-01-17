Гущин Филипп Семёнович
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич
Мать: Гущина ?
Рождение ребёнка
13.11.1837
Сын: Гущин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.08.1839
Дочь: Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1840
Дочь: Просковья Филипповна
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.03.1843
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.12.1845
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.03.1848
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.01.1850
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1855
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
До 1855
Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно