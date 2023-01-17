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Гущин Филипп Семёнович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Гущин (сероглазов?) Семён Андреевич

Мать: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1837

Сын: Гущин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1839

Дочь: Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1840

Дочь: Просковья Филипповна

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1843

Сын: Гущин Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1845

Сын: Гущин Данила Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1848

Сын: Гущин Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Гущин Василий Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гущин Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Гущин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Василиса Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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