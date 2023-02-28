Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

11.12.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Гущин (сероглазов?) Андрей Семенов

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Лягошина Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Гущин Филипп Семёнович

Мать ребёнка: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гущин Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Наумичева Февронья Семёновна

Мать ребёнка: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Зайцева Авдотья Семёновна

Мать ребёнка: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Гущина ?

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина ?

Смерть
11.12.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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