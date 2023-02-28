Гущин (Сероглазов?) Семён Андреевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти11.12.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Гущин (сероглазов?) Андрей Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Лягошина Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Гущина ?
Рождение ребёнка
До 1817
Мать ребёнка: Гущина ?
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Гущина ?
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Наумичева Февронья Семёновна
Мать ребёнка: Гущина ?
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Зайцева Авдотья Семёновна
Мать ребёнка: Гущина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Гущина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гущина ?
Смерть
11.12.1857