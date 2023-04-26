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Гущин Андрей Филиппович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Гущин Филипп Семёнович

Мать: Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: (Гущина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1876

Дочь: (Гущина) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Гущин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1883

Сын: Гущин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Гущин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: Стюклина (Гущина) Федосья Андреевна

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1889

Дочь: (Гущина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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