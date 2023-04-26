Гущин Андрей Филиппович
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: (Гущина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Рождение ребёнка
04.08.1876
Дочь: (Гущина) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Рождение ребёнка
02.07.1881
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Рождение ребёнка
08.04.1883
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Рождение ребёнка
04.01.1885
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: Стюклина (Гущина) Федосья Андреевна
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Рождение ребёнка
05.12.1889
Дочь: (Гущина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Смерть
Неизвестно