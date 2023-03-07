Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1852
Дата смерти31.08.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
04.08.1876
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
02.07.1881
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
08.04.1883
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
04.01.1885
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
25.05.1887
Дочь: Стюклина Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
05.12.1889
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1892