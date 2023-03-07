Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Тырышкина) Матрёна Моисеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1852

Дата смерти

31.08.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.08.1876

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Сын: Гущин Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1883

Сын: Гущин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.01.1885

Сын: Гущин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.05.1887

Дочь: Стюклина Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1889

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гущин Андрей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Андрей Филиппович

Смерть
31.08.1892
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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