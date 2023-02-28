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Гущин Ефим Филиппович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.03.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1843

Отец: Гущин Филипп Семёнович

Мать: Гущина Василиса Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1864

Сын: Гущин Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1865

Дочь: Горбунова Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1868

Дочь: Суздальцева Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1874

Сын: Гущин Прохор Ефимович

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1879

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1883

Дочь: Горматова Матрёна Ефимовна

Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Екатерина Константиновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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