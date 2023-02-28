Гущин Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения03.03.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1843
Отец: Гущин Филипп Семёнович
Рождение ребёнка
17.06.1864
Сын: Гущин Пётр Ефимович
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
28.10.1865
Дочь: Горбунова Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
07.02.1868
Дочь: Суздальцева Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
08.07.1874
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
16.05.1879
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
10.11.1883
Дочь: Горматова Матрёна Ефимовна
Мать ребёнка: Гущина Екатерина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно