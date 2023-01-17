Горматова Агриппина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти17.01.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Горматов Моисей Тимофеевич
Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гущина Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Володина Просковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Горматов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Горматова Евстигней Тимофеевич
Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.1850