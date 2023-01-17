Горматова Агриппина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Агриппина Никифоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

17.01.1850

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Горматов Моисей Тимофеевич

Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гущина Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Володина Просковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Горматов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Горматова Евстигней Тимофеевич

Отец ребёнка: Горматов Тимофей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Тимофей Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.01.1850
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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