Горматов Моисей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1807
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Рождение ребёнка
24.04.1841
Мать ребёнка: Горматова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1844
Дочь: Ксения Моисеевна
Мать ребёнка: Горматова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
До 1846
Мать ребёнка: Горматова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1844