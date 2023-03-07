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Горматов Моисей Тимофеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: Горматов Тимофей Филиппович

Мать: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1841

Сын: Горматов Яков Моисеевич

Мать ребёнка: Горматова Александра Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1844

Дочь: Ксения Моисеевна

Мать ребёнка: Горматова Александра Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Горматов Сидор Моисеевич

Мать ребёнка: Горматова Александра Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматова Александра Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1844
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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