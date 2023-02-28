Горматов Сидор Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: Анисья Сидоровна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
20.03.1866
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Зайцева Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
06.12.1873
Дочь: Синклитикия Сидоровна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Трофимовна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно