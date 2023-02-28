Горматов Сидор Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматов Сидор Моисеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: Горматов Моисей Тимофеевич

Мать: Горматова Александра Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: Анисья Сидоровна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1866

Сын: Горматов Яков Сидорович

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Зайцева Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1873

Дочь: Синклитикия Сидоровна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Трофимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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