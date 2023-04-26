(Горматова) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения29.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1844
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1864
Дочь: (Горматова) Анисья Сидоровна
Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич
Рождение ребёнка
20.03.1866
Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич
Рождение ребёнка
06.12.1873
Дочь: (Горматова) Синклитикия Сидоровна
Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич
Смерть
Неизвестно