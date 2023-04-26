(Горматова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горматова) Анна Трофимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1844

Отец: Горматов Трофим Андреевич

Мать: Горматова (Фролова) Екатерина Матвеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Сидор Моисеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1864

Дочь: (Горматова) Анисья Сидоровна

Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1866

Сын: Горматов Яков Сидорович

Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.12.1873

Дочь: (Горматова) Синклитикия Сидоровна

Отец ребёнка: Горматов Сидор Моисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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