Горматов Яков Сидорович
Место рождения
Дата рождения20.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1866
Отец: Горматов Сидор Моисеевич
Мать: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
16.08.1887
Дочь: Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Горматова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.12.1889
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Горматова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно