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Горматов Яков Сидорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1866

Отец: Горматов Сидор Моисеевич

Мать: Анна Трофимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1887

Дочь: Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Горматова Мария Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1889

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Горматова Мария Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматова Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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