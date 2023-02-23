Горматова Мария Григорьевна
Место рожденияс.Новинки, Волжский район, Самарская область
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Новинки, Волжский район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1887
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Горматов Яков Сидорович
Рождение ребёнка
18.12.1889
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Горматов Яков Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно