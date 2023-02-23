Горматова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова Мария Григорьевна

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Место рождения

с.Новинки, Волжский район, Самарская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новинки, Волжский район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1887

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Горматов Яков Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1889

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Горматов Яков Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Яков Сидорович

Смерть
Неизвестно
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