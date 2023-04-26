Зайцева (Горматова) Евдокия Сидоровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Муж: не указан
Сын: Зайцев Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: (Зайцева) Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: (Зайцева) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Кузьма Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: (Зайцева) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Степан Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Дочь: (Зайцева) Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович
Сын: Зайцев Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Иванович