Горматова (Фролова) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти23.08.1886
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фролов Матвей Фролович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1839
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1844
Дочь: Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
08.02.1846
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Горматов Трофим Андреевич
Смерть
23.08.1886