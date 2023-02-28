Горматова (Фролова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорматова (Фролова) Екатерина Матвеевна

Горматова (Фролова) Екатерина Матвеевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

23.08.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фролов Матвей Фролович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1839

Муж: Горматов Трофим Андреевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1844

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1846

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Горматов Трофим Андреевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
23.08.1886
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close