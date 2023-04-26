Горматова (Кашина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: Кашин Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1841
Отец ребёнка: Горматов Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.01.1844
Дочь: (Горматова) Ксения Моисеевна
Отец ребёнка: Горматов Моисей Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1846
Отец ребёнка: Горматов Моисей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно