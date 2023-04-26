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Горматова (Кашина) Александра Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Кашин Василий Семёнович

Мать: Кашина Матрёна Кирилловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горматов Моисей Тимофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1841

Сын: Горматов Яков Моисеевич

Отец ребёнка: Горматов Моисей Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1844

Дочь: (Горматова) Ксения Моисеевна

Отец ребёнка: Горматов Моисей Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1846

Сын: Горматов Сидор Моисеевич

Отец ребёнка: Горматов Моисей Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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