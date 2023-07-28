Кашина Матрёна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти17.04.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
До 1821
Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
До 1821
Дочь: Гарбунова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Горматова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.04.1851