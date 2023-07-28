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Кашина Матрёна Кирилловна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

17.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кашин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Кашин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1821

Дочь: Гарбунова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Горматова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кашин Василий Семёнович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Василий Семёнович

Смерть
17.04.1851
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область