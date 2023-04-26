Горматов Тимофей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти06.10.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Горматов Филипп Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1807
Сын: Горматов Моисей Тимофеевич
Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Володина (Горматова) Просковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Горматов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Горматова Евстигней Тимофеевич
Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна
Смерть
06.10.1863