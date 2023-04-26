Горматов Тимофей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорматов Тимофей Филиппович

Горматов Тимофей Филиппович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

06.10.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Горматов Филипп Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1807

Сын: Горматов Моисей Тимофеевич

Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гущина (Лагучихина) Василиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Володина (Горматова) Просковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Горматов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Горматова Евстигней Тимофеевич

Мать ребёнка: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
06.10.1863
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.