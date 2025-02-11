Горматов Сергей Тимофеевич 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Горматов Сергей Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 15.12.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Горматов Тимофей Филиппович1785 г.р.
Мать
Горматова Агриппина Никифоровна1780 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Горматов Тимофей Филиппович

Мать: Горматова Агриппина Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.12.1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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