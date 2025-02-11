Горматов Сергей Тимофеевич
мужской, родился 1820, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 15.12.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГорматов Тимофей Филиппович1785 г.р.
МатьГорматова Агриппина Никифоровна1780 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.12.1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область