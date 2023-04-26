Воробьева (Костина) Ксения Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1857
Дочь: (Воробьева) Зиновия Епифановна
Отец ребёнка: Воробьев Епифан Егорович
Рождение ребёнка
10.02.1863
Дочь: (Воробьева) Евдокия Епифановна
Отец ребёнка: Воробьев Епифан Егорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Воробьев Михаил Епифанович
Отец ребёнка: Воробьев Епифан Егорович
Смерть
Неизвестно