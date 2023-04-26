Воробьева (Костина) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1835

Отец: Костин Николай Васильевич

Мать: Костина Анастасия Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Епифан Егорович

Рождение ребёнка
01.11.1857

Дочь: (Воробьева) Зиновия Епифановна

Отец ребёнка: Воробьев Епифан Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1863

Дочь: (Воробьева) Евдокия Епифановна

Отец ребёнка: Воробьев Епифан Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Воробьев Михаил Епифанович

Отец ребёнка: Воробьев Епифан Егорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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