Костина Анастасия Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Костин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Костин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1835
Дочь: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Костин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Костин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно