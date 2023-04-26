Костина Анастасия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Анастасия Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Костин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Костин Николай Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1835

Дочь: Воробьева (Костина) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Костин Николай Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Костин Иуда Николаевич

Отец ребёнка: Костин Николай Васильевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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