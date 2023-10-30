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Костин Николай Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Костин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Костин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Костина Анастасия Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1835

Дочь: Воробьева Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Костина Анастасия Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Костин Иуда Николаевич

Мать ребёнка: Костина Анастасия Фоминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Анастасия Фоминична

Смерть
Неизвестно
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