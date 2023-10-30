Костин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Костин Василий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1832
Сын: Костин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Костина Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
24.01.1835
Дочь: Воробьева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Костина Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Костина Анастасия Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно