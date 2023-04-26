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Воробьев Григорий Егорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Воробьев Егор Гурьянович

Мать: Воробьева (Зайцева) Домна Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.10.1844

Жена: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1847

Сын: Воробьев Осип Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1850

Сын: Воробьев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1852

Дочь: (Воробьева) Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1870
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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