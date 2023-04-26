Воробьев Григорий Егорович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
23.10.1844
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.09.1847
Сын: Воробьев Осип Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
03.12.1850
Сын: Воробьев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна
Рождение ребёнка
04.03.1852
Дочь: (Воробьева) Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьева (Гарбунова) Матрёна Семёновна
Смерть
До 1870