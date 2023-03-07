Колотушкина (Тырышкина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотушкина (Тырышкина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Тырышкин Иван Прокофьевич

Мать: Тырышкина Матрёна Егоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.02.1878

Муж: Колотушкин Корнил Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1879

Сын: Колотушкин Михаил Корнилович

Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.05.1881

Сын: Подгорнов Дмитрий Корнилович

Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Колотушкин Пётр Корнилович

Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1883

Сын: Колотушкин Иван Корнилович

Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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