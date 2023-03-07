Колотушкина (Тырышкина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
08.02.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1879
Сын: Колотушкин Михаил Корнилович
Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич
Рождение ребёнка
07.05.1881
Сын: Подгорнов Дмитрий Корнилович
Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1883
Сын: Колотушкин Пётр Корнилович
Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1883
Сын: Колотушкин Иван Корнилович
Отец ребёнка: Колотушкин Корнил Николаевич
Смерть
Неизвестно