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Володин Евдоким Игнатьевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884

Отец: Володин Игнат Карпович

Мать: Володина (Тырышкина) Федосья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина (Горматова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1903

Сын: Володин Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Володина (Горматова) Мария Яковлевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: (Володина) Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: (Володина) Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Володин Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Володин Пётр Евдокимович

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1911

Дочь: (Володина) Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1915

Сын: Володин Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Володина (Горматова) Анна Николаевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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