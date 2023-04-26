Володин Евдоким Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1903
Сын: Володин Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Анна Николаевна
Бракосочетание
18.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: (Володина) Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: (Володина) Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Володин Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.05.1909
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.11.1911
Дочь: (Володина) Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.02.1915
Мать ребёнка: Володина (Горматова) Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно