Володина (Горматова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Горматова) Мария Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.04.1885

Дата смерти

12.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1885

Отец: Горматов Яков Евстигнеевич

Мать: Горматова Васса Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.01.1904

Муж: Володин Евдоким Игнатьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1905

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Володин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Володин Пётр Евдокимович

Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.07.1910
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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