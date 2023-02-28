Володина (Горматова) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1885
Дата смерти12.07.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1885
Бракосочетание
18.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Рождение ребёнка
25.12.1905
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Володин Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.05.1909
Отец ребёнка: Володин Евдоким Игнатьевич
Смерть
12.07.1910