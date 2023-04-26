Горматова (Кривоногова) Васса Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1849
Бракосочетание
01.11.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Горматов Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич
Рождение ребёнка
29.08.1876
Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич
Рождение ребёнка
07.03.1879
Дочь: Максакова (Горматова) Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич
Рождение ребёнка
20.02.1883
Дочь: (Горматова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич
Рождение ребёнка
05.04.1885
Дочь: Володина (Горматова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич
Смерть
Неизвестно