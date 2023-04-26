Горматова (Кривоногова) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Кривоногова) Васса Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.08.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1849

Отец: Кривоногов Василий Яковлевич

Мать: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1868

Муж: Горматов Яков Евстигнеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Горматов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1876

Сын: Горматов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1879

Дочь: Максакова (Горматова) Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1883

Дочь: (Горматова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Володина (Горматова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Горматов Яков Евстигнеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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