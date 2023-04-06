Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

22.05.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Горматов Арсений Емельянович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.09.1836

Дочь: Михенчева Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1845

Сын: Кривоногов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1849

Дочь: Горматова Васса Васильевна

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Кривоногов Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1857

Дочь: Парамонова Фёкла Васильевна

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Василий Яковлевич

Смерть
22.05.1901
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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