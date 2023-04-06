Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти22.05.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Горматов Арсений Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1836
Дочь: Михенчева Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.02.1845
Сын: Кривоногов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.08.1849
Дочь: Горматова Васса Васильевна
Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Кривоногов Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.09.1857
Дочь: Парамонова Фёкла Васильевна
Отец ребёнка: Кривоногов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.1901