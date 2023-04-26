Кривоногов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1836
Дочь: Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Рождение ребёнка
04.02.1845
Сын: Кривоногов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Рождение ребёнка
09.08.1849
Дочь: Горматова (Кривоногова) Васса Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Кривоногов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Рождение ребёнка
21.09.1857
Дочь: Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна
Смерть
Неизвестно