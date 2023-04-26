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Кривоногов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кривоногов Яков Миронович

Мать: Кривоногова Агрофена Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Рождение ребёнка
06.09.1836

Дочь: Михенчева (Кривоногова) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1845

Сын: Кривоногов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.08.1849

Дочь: Горматова (Кривоногова) Васса Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Кривоногов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1857

Дочь: Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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