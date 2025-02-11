Кривоногов Дмитрий Васильевич
мужской, родился 04.02.1845, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 12.04.1916, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецКривоногов Василий Яковлевич1814 г.р.
МатьКривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна1806 г.р.
Супруги
Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна23.12.1847 г.р.
Дети
Кривоногов Фёдор Дмитриевич01.02.1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1845
Бракосочетание
12.01.1868
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1869
Сын: Кривоногов Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна
Смерть
12.04.1916