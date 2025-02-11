Кривоногов Дмитрий Васильевич 04.02.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногов Дмитрий Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.02.1845, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 12.04.1916, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Кривоногов Василий Яковлевич1814 г.р.
Мать
Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна1806 г.р.
Супруги
Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна23.12.1847 г.р.
Дети
Кривоногов Фёдор Дмитриевич01.02.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1845

Отец: Кривоногов Василий Яковлевич

Мать: Кривоногова (Горматова) Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
12.01.1868

Жена: Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.02.1869

Сын: Кривоногов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоногова (Гарбунова) Анисья Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
12.04.1916
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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