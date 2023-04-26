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Кривоногов Яков Миронович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кривоногов Мирон

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Агрофена Никифоровна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кривоногов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кривоногова Агрофена Никифоровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривоногов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кривоногова Агрофена Никифоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1840
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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