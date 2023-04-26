Кривоногов Яков Миронович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Кривоногов Мирон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кривоногов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кривоногова Агрофена Никифоровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривоногов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Кривоногова Агрофена Никифоровна
Смерть
1840