Кривоногов Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кривоногов Яков Миронович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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