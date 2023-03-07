Кривоногова Агрофена Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кривоногов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кривоногов Яков Миронович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривоногов Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Кривоногов Яков Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1844