Кривоногова Агрофена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Агрофена Никифоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1844

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кривоногов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кривоногов Яков Миронович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривоногов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Кривоногов Яков Миронович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Яков Миронович

Смерть
1844
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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