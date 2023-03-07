Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1857

Отец: Кривоногов Василий Яковлевич

Мать: Кривоногова Василиса Арсеньевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.04.1876

Муж: Парамонов Фёдор Фадеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1882

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1890

Сын: Парамонов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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