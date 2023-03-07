Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1857
Бракосочетание
11.04.1876
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич
Рождение ребёнка
27.10.1882
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич
Рождение ребёнка
19.08.1890
Отец ребёнка: Парамонов Фёдор Фадеевич
Смерть
Неизвестно