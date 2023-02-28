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Парамонов Фёдор Фадеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1858

Отец: Парамонов Фадей Алексеевич

Мать: Парамонова Ксения Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.04.1876

Жена: Парамонова Фёкла Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Парамонова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1880

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1882

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1890

Сын: Парамонов Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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