Парамонов Фёдор Фадеевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1858
Бракосочетание
11.04.1876
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Парамонова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1880
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
27.10.1882
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
19.08.1890
Мать ребёнка: Парамонова Фёкла Васильевна
Смерть
Неизвестно