Парамонова Евдокия Фёдоровна
женский, родилась 01.08.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецПарамонов Фёдор Фадеевич17.02.1858 г.р.
МатьПарамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна21.09.1857 г.р.
Супруги
Парамонов Пётр Максимович19.02.1878 г.р.
Дети
(Парамонова) Анна Петровна05.04.1903 г.р.
(Парамонова) Анастасия Петровна30.04.1905 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: (Парамонова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
30.04.1905
Дочь: (Парамонова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Парамонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Парамонов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
06.04.1916
Дочь: (Парамонова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Смерть
Неизвестно