Парамонова Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880

Отец: Парамонов Фёдор Фадеевич

Мать: Парамонова Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.04.1905

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Парамонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Парамонов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.04.1916

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Пётр Максимович

Смерть
Неизвестно
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