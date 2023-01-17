Парамонова Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
30.04.1905
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Парамонов Александр Петрович
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
01.11.1911
Сын: Парамонов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Рождение ребёнка
06.04.1916
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно