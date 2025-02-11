Парамонова Евдокия Фёдоровна 01.08.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Парамонова Евдокия Фёдоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.08.1880, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Парамонов Фёдор Фадеевич17.02.1858 г.р.
Мать
Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна21.09.1857 г.р.
Супруги
Парамонов Пётр Максимович19.02.1878 г.р.
Дети
(Парамонова) Анна Петровна05.04.1903 г.р.
(Парамонова) Анастасия Петровна30.04.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1880

Отец: Парамонов Фёдор Фадеевич

Мать: Парамонова (Кривоногова) Фёкла Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парамонов Пётр Максимович

Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: (Парамонова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
30.04.1905

Дочь: (Парамонова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Парамонов Александр Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
01.11.1911

Сын: Парамонов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
06.04.1916

Дочь: (Парамонова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Парамонов Пётр Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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